يمين: الحكومة لا تملك ترف الوقت وأراهن على الشارع الذي يصرخ بصدق

لفتت عضو المكتب السياسي في تيار "المردة" ​فيرا يمين​ إلى انه "عندما تشكلت ​الحكومة​ لمسنا بعض المرونة من الجهات التي لم تشارك فيها خاصة، فهذه الجهات لم تواجهها ولم تعترض طريقها".

واعتبرت في حديث تلفزيوني أن "هذه الحكومة لا تملك ترف الوقت، واللبناني هو مع أي حكومة تعطيه حلولا، وعلى الحكومة ان تتخذ ولو خطوة واحدة تشكل صدمة إيجابية كي نخرج من موضوع التنظير الاكاديمي". وأكدت انه "من واجب المواطن ان يراقب الحكومة، وأنا أراهن اليوم على الشارع الذي يصرخ بصدق والذي نحن منه و​المقاومة​ منه ايضا".

وعن الموقف الخليجي، توقعت أن نشهد تغييرا ما في القريب العاجل، فكل المعارك التي خيضت عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا، خيبت الأمال".

وعن ​صفقة القرن​، قالت: "نحمد الله انه للمرة الأولى يتوحد ​اللبنانيون​ بوجه صفقة القرن وهذا أمر يطمئن"، مشددة على انه "متحدون في مواجهة صفقة تذل انساننا وأرضنا وتهدد وجودنا".