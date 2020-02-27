بالصور.. مسؤول بتعز يضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية والتنموية

الخميس 27 فبراير 2020

قام وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي ومعه وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس مهيب الحكيمي ، بوضع حجر الاساس لعدد من المشاريع الخدمية والتنموية بالمحافظة في عدد من المجالات التعليمية والصحية والبيئية بتمويل من السلطة المحلية، بتكلفة إجمالية بلغت اكثر من أربعمائة مليون ريال.



وخلال التدشين أكد وكيل أول المحافظة أن السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان تعمل جاهدة وفي ظروف استثنائية على تطبيع الحياة في المحافظة في العديد من المجالات المختلفة.

وقال المخلافي أن هناك مصفوفة من المشاريع الخدمية والتنموية التي سيتم تدشينها لاحقا، وستشمل التربية والتعليم والصحة والمياه إضافة الى إعادة تأهيل المعهد الصناعي بمنطقة الحصب اول معهد صناعي بالمحافظة مشددا على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية والتسليم في الموعد المحدد وفقا للعقود والمواصفات المتفق عليها.

من جانبه أوضح المهندس مهيب الحكيمي وكيل المحافظة للشؤون الفنية، بأن المشاريع التي تم وضع حجر الاساس لها اليوم تشمل ترميم عدد من المنشآت الحكومية التي تضررت من الحرب منها كلية العلوم التطبيقية بجامعة تعز والمستشفى الجمهوري وكلية المجتمع ومقر الاستخبارات العسكرية إضافة الى مشروع المجاري بمنطقة الجراجير ومشروع استبدال خط الصرف الصحي الممتد من جولة المسبح الى جولة العواضي .

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حضر التدشين ا. د. رياض العقاب نائب رئيس الجامعة وا. د. مهيوب البحيري عميد كلية العلوم التطبيقية والعميد عبده البحيري رئيس شعبة الاستخبارات ومدير عام مكتب الاشغال العامه المهندس عبدالحكيم الشميري ونائب مديرعام مؤسسة المياه عبده علي ومدير عام مكتب الثقافة عبدالخالق سيف وعدد الجهات ذات العلاقة.