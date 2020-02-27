شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط سياسي يكشف خطر مليشيات حزب الإصلاح والان مع التفاصيل

الخميس 27 فبراير 2020 كشف الناشط السياسي خالد الناخبي، حقيقة إرهاب مليشيات حزب الإصلاح الإخوانية.

Advertisements ‏‎وكتب الناخبي، على "تويتر": "علي محسن الأحمر والوحدة اليمنية أو الجهاد.. هنا حقيقة إرهاب حزب الإصلاح تنظيم القاعدة وداعش". وتابع: "تدريب إمارة منطقة مأرب اليمنية على هيئة جيش وطني (الشرعية) لعدة قرون وهم على هذه الحال ومن ثم الدفع بهم إلى الجنوب إلى ‎حضرموت وشبوة للسيطرة على منابع حقول النفط والغاز".

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