ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "​الطيران الحربي الإسرائيلي​ خرق حرمة الأجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​، وينفّذ في هذه الأثناء طلعات استشكافيّة على علو متوسط فوق مناطق ​مرجعيون​ وحاصبيا، وصولًا حتّى سماء المنحدرات الغربية ل​جبل الشيخ​، إمتدادًا حتّى ​البقاع الغربي​"، لافتًا إلى أنّه "قد سبقه تحليق لطائرات استطلاع إسرائيلية دون طيار،في سماء مزارع شبعا ومرتفعات ​الجولان​". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ طلعات استكشافية فوق مرجعيون وحاصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.