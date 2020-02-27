لبنان يبدأ التنقيب عن الغاز والنفط في سواحله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس اللبناني، ميشال عون إن لبنان سيبدأ التنقيب عن النفط والغاز في البحر يوم الخميس، في ظل الأزمة المالية غير المسبوقة التي تشهدها بلاده.

وصرّح رئيس هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، وليد نصر، أمس الأربعاء إن نتائج البئر الاستكشافية الأولى متوقعة خلال الشهرين القادمين.

وكُشف عن عدد من حقول الغاز الكبيرة تحت مياه البحر منذ 2009، بما في ذلك الحقلان "لوثيان" و"تمار"، في المياه الإسرائيلية، الواقعان قرب حدود بحرية متنازع عليها مع لبنان.

ووقعت شركة "كونسورتيوم" اللبنانية للتجارة والمقاولات مع شركات مثل "توتال" الفرنسية، و "إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية اتفاقا عام 2018 لاستكشاف النفط والغاز في رقعتين بحريتين.

وسيمنح تحقيق كشف في مجال الطاقة دفعة كبيرة للاقتصاد اللبناني المأزوم لكن الأمر قد يستغرق سنوات حتى تدخل أي إيرادات الخزانة.

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وأشاد بأول أعمال تنقيب يباشرها لبنان كخطوة "تاريخية" والتي تشكل "حجر الأساس للصعود من الهاوية"، مضيفًا أن "مصممون على تحمل مسؤولية مواجهة سياسات اقتصادية خاطئة وتراكمات متلاحقة ومتعددة، ووضع حد لها بهدف وقف المسار الانحداري الذي أوصلنا منذ عقود إلى ما نحن عليه".

يبدأ التنقيب الذي تأخر طويلا بحفر أول بئر في الرقعة رقم 4 في حين يجري التحضير لحفر آبار في الرقعة رقم 9 في وقت لاحق من العام.

وقال نصر خلال مؤتمر صحافي بالقصر الرئاسي مع وفد من توتال في وقت سابق أمس الأربعاء إنه "ستستغرق عمليات الحفر... شهرين. ونحن نأمل أن تكون النتيجة إيجابية فنجد نفطا أو غازا تمهيدا للمرحلة الثانية بحفر آبار جديدة وتقييم الكميات التي يمكن أن تكون موجودة".

وبيّن وزير الطاقة والمياه ريمون غجر إن النتائج الجيدة ستكون إيجابية بالنسبة لتصنيف لبنان الائتماني لكنه أشار إلى أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن يتسنى الاستخراج من أي كشف.

وأضاف أن هناك الكثير من المتطلبات: أولها الحفر ثم العثور على النفط أو الغاز، ثم معرفة حجم الاحتياطيات قبل التعرف على ما يمكن استخراجه منها بعد عامين إلى أربعة أعوام.