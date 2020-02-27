اليمن... منظمات المجتمع المدني تعقد دورة تدريبية بوادي حضرموت

الخميس 27 فبراير 2020

عقدت بمدينة سيئون محافظة حضرموت،اليوم، دورة تدريبية حول دور لجان الرقابة والتفتيش في تقييم واقع منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت والتي نظمها مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء بالتعاون مع إئتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.



وتهدف الدورة إلى إكساب 75 مشاركا ومشاركة ،معارف ومهارات عملية في كيفية إعداد خطة الرقابة والتفتيش وأسس إعداد التقرير ، ومدى توفر معايير الجودة الدولية في العمل المؤسسي لكل منظمة.

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وفي افتتاح الدورة أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، أن نجاح الأعمال وإستمراريتها يتحقق من خلال المتابعة التي تستهدف تصويب الأخطاء وتحسين مستوى الأداء.

من جانبه أوضح مدير عام مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء الدكتور عبد الله باجهام ،على ضرورة إيجاد آلية عمل رقابي وتفتيش

حقيقية على نشاط المنظمات وخلق مزيد من التكامل من الهيئات الإدارية ولجان الرقابة والتفتيش للنهوض بدور تلك المنظمات لتؤدي واجبها على

الواقع ولتساهم في إحداث صورة جمالية في مسار التنمية.