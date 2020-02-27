شكرا لقرائتكم "أغلقوا الحدود مع إيران".. عراقيون غاضبون بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، متظاهرين يقطعون الطريق في قضاء خانقين شمال شرقي محافظة ديالى العراقية.

في التفاصيل، تجمع المتظاهرون أمام منفذ "المُنذرية" الحدودي مع إيران مطالبين بإغلاقه ومنع دخول الأشخاص والبضائع خوفاً من نقل فيروس كورونا.

كما أمهل الأهالي الحكومة المركزية 24 ساعة لإغلاق المعبر الحدودي مع إيران في المحافظة، ملوحين باعتصام مفتوح في حال لم تستجب السلطات لمطلبهم.

يذكر أن حكومة ديالى كانت قد أغلقت قبل 3 أيام معبري المنذرية ومندلي أمام القوافل التجارية القادمة من إيران، تحسباً من انتقال فايروس كورونا إلى العراق.

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"لا معلومات عمن يدخل من إيران"

في السياق ذاته، كشف مسؤول في صحة محافظة كركوك بتصريح خاص لـ"العربية/الحدث" أن الصحة لا تمتلك أية معلومات عن العائلات التي تعود من إيران إلى منازلها في المحافظة.

وأكد المسؤول على اعتمادهم في عملهم على البلاغات بالاشتباه بإصابات بفيروس كورونا.

يشار إلى أن تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في إيران، أدى إلى استنفار السلطات في العراق، البلد المجاور. فقد أعلن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي الفريق الركن محمد نعمة الحسن، الأربعاء، أن نحو 8 آلاف عراقي وافد من إيران يخضعون للفحوص للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وأضاف الحسن، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية: "نسعى لإنشاء مراكز للحجر الصحي على الحدود بإقامة مخيمات مجهزة بجميع المستلزمات".

بدوره، أعلن المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، أن الوزارة وجهت سفارات العراق في الصين وإيران وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وسنغافورة بإيقاف منح سمات دخول للوافدين، باستثناء العراقيين الوافدين من تلك الدول وكذلك الدبلوماسيين العاملين في البعثات الدبلوماسية، والوفود الرسمية شريطة أن يخضعوا لإجراءات وزارة الصحة.

وعلى صعيد المدارس، فقد أعلنت ثماني محافظات عراقية، تعطيل الدوام في المدارس لفترات مختلفة، بسبب المخاوف من انتشار كورونا، بعد أن تم تشخيص إصابة 4 أفراد بالفيروس في البلاد.