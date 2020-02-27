قائد البحرية بالجيش الإيراني: الأمن في بحر قزوين يجب الحفاظ عليه وتعزيزه جماعيا

لفت قائد القوة البحرية للجيش ال​إيران​ي الأدميرال حسين خانزادي، إلى أنّ "لإيران لجان تعاون مشترك مع الكثير من الدول، ويزداد عددها باضطراد مع الدول الجارة وحتّى مع الدول من خارج المنطقة"، مركّزًا على أنّه "كلّما عُقدت هذه اللقاءات واللجان بنجاح، ستكون المنطقة وحتّى العالم أكثر أمنًا".

وأكّد خلال لقائه في ​طهران​ نائب وزير الدفاع الأذربيجاني اللواء فؤاد محمد اوف، "الأهميّة الفائقة للقاءات والمحادثات المباشرة خاصّة مع الدول الجارّة"، موضحًا أنّ "مثل هذه اللقاءات تساعدنا على أن نتفهّم أحدنا الآخر بصورة أفضل، وندرك المصالح المشتركة بصورة أفضل وأن يكون لنا تعاون جماعي أكبر". وشدّد على "حاجة ​بحر قزوين​ إلى الأمن"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الأمن يجب الحفاظ عليه وتعزيزه بصورة جماعيّة".