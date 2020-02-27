أعلن المتحدّث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، أنّ "تمّ اكتشاف حالة شاب في بغداد مصاب بفيروس "كورونا" المستجد كان قد عاد للعراق من إيران، وراجع إحدى المؤسّسات الصحيّة في بغداد وأخذت له الفحوصات المختبريّة وتمّ الحجر عليه، وتبين في ما بعد أنّ نتيجة الفحوصات المختبريّة موجبة".
وأوضح أنّ "الشاب حاليًّا بصحّة جيّدة في أحد المستشفيات الخاصة ببغداد"، لافتًا إلى أنّه "تمّ اتخاذ الإجراءات المطلوبة كافّة لمتابعة حالته وحسب اللوائح الصحيّة العالميّة".
ويرتفع بذلك عدد المصابين في عموم العراق إلى 6.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العراقية أعلنت تسجيل أول إصابة بكورونا في بغداد ليرتفع عدد المصابين في البلد إلى 6 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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