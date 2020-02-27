الصحة العراقية أعلنت تسجيل أول إصابة بكورونا في بغداد ليرتفع عدد المصابين في البلد إلى 6

أعلن المتحدّث باسم وزارة الصحة ​العراق​ية سيف البدر، أنّ "تمّ اكتشاف حالة شاب في ​بغداد​ مصاب بفيروس "كورونا" المستجد كان قد عاد للعراق من ​إيران​، وراجع إحدى المؤسّسات الصحيّة في بغداد وأخذت له الفحوصات المختبريّة وتمّ الحجر عليه، وتبين في ما بعد أنّ نتيجة الفحوصات المختبريّة موجبة".

وأوضح أنّ "الشاب حاليًّا بصحّة جيّدة في أحد المستشفيات الخاصة ببغداد"، لافتًا إلى أنّه "تمّ اتخاذ الإجراءات المطلوبة كافّة لمتابعة حالته وحسب اللوائح الصحيّة العالميّة".

ويرتفع بذلك عدد المصابين في عموم العراق إلى 6.