بالصور.. إغلاق مزار ابو الفصل في الديوانية

اعلنت الامانة الخاصة بمزار ابو الفصل ابن الإمام الكاظم في الديوانية، الخميس، عن اغلاق المزار أمام حركة الزائرين التزامًا بقرار خلية الازمة تجنبًا لانتشار كورونا.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "نظراً لانتشار الفايروس في بعض دول العالم ودخوله إلى دول الجوار حرصت الأمانة العامّة للمزاراتِ الشيعية الشريفة في العراق على اتباع خطوات احترازية لسلامة الزائرين وجميع مزاراتها الشّريفة ، منها توزيع الكمامات للمنتسبين كافة، إضافةً إلى نشر الوعي الصحي بين المنتسبين، وإرشاد الزائر بالابتعاد عن الأماكن التي يكون بها زخم وطرق العدوى".

وتابعت انه "تقرر اغلاق مزار ابو الفصل ابن الإمام الكاظم بالتعاون مع جهات صحية للقيام باعمال التعقيم الطبي ضد انتشار الفايروس".

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