الصحة تعلن تسجيل حالة اصابة بكورونا في بغداد

اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل حالة اصابة بفايروس كورونا في بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اكتشاف حالة شاب في بغداد مصاب بفايروس كورونا المستجد كان قد عاد للعراق من ايران وراجع احدى المؤسسات الصحية في بغداد".
واضاف انه "تم اخذ الفحوصات المختبرية له وتم الحجر عليه وتبين فيما بعد ان نتيجة الفحوصات موجبة"، مشيرا الى انه "حاليا بصحة جيدة في احد المستشفيات الخاصة ببغداد".
وتابع انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة لمتابعة حالته وحسب اللوائح الصحية العالمية".
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