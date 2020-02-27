اجرام اﻻنبار تكشف تفاصيل جريمة قتل فتاة لوالدها بعامرية الصمود

افاد مصدر امني، الخميس، بانه تم كشف تفاصيل جريمة قتل فتاة لوالدها بعامرية الصمود.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة من مديرية مكافحة اجرام شرطة الانبار قامت باعتقال فتاة اعترفت بقتل والدها باستخدام سلاح مسدس في منطقة عامرية الصمود"، مبينا انه "تم ضبط السلاح المستخدم بالجريمة في منزل المجني عليه داخل مجمدة".
واضاف ان "الجريمة حصلت فجر امس الأربعاء"، مشيرا الى انه "تم كشف تفاصيلها خلال ٢٤ ساعة من وقوعها".
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