شركة "فيسبوك" قررت حظر الإعلانات المضللة عن فيروس "كورونا"

أعلنت شركة "​فيسبوك​"، أنّها ستحظر الإعلانات عن منتجات تعرض علاج فيروس "كورونا" أو الوقاية منه، بالإضافة إلى الإعلانات الّتي تثير حالة من الهلع حول الوضع.

ويأتي إعلان "فيسبوك" في الوقت الّذي تواجه فيه الشركة تدقيقًا بشأن نوع المحتوى الّذي يُنشر على منصّتها، ولا سيما المواد الّتي تعكس أيديولوجيّات متطرفة أو أخبارًا مفبركة.