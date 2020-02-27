لفت مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إلى أنّ "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح على الولايات المتحدة الأميركية تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجيّة "ستارت-3" دون أي شروط مسبقة"، موضحًا أنّ "روسيا تنتظر من الولايات المتحدة ردًّا على الإقتراح".
مع الإشارة إلى أنّ معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3" الّتي وقّعها الرئيس الأميركي السابق بارك أوباما ورئيس الوزراء الروسي السابق دميتري مدفيديف في 8 نيسان من العام 2010 في براغ، هي المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة. وتنتهي الاتفاقية في عام 2021، وحتّى الآن لم تقرّر واشنطن ما إذا كان سيتمّ تمديدها.
وألزمت "ستارت 3" الجانبين الأميركي والروسي، بعمليّات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النوويّة الاستراتيجيّة، وتنصّ على خفض الرؤوس النوويّة إلى 1550 رأسًا، خلال فترة 7 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر نيبينزيا: روسيا تنتظر من أميركا ردا على اقتراح تمديد معاهدة "ستارت-3" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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