نيبينزيا: روسيا تنتظر من أميركا ردا على اقتراح تمديد معاهدة "ستارت-3"

لفت مندوب ​روسيا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، ​فاسيلي نيبينزيا​، إلى أنّ "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ اقترح على ​الولايات المتحدة الأميركية​ تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجيّة "ستارت-3" دون أي شروط مسبقة"، موضحًا أنّ "روسيا تنتظر من الولايات المتحدة ردًّا على الإقتراح".

مع الإشارة إلى أنّ معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3" الّتي وقّعها الرئيس الأميركي السابق بارك أوباما ورئيس الوزراء الروسي السابق دميتري مدفيديف في 8 نيسان من العام 2010 في براغ، هي المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة. وتنتهي الاتفاقية في عام 2021، وحتّى الآن لم تقرّر ​واشنطن​ ما إذا كان سيتمّ تمديدها.

وألزمت "ستارت 3" الجانبين الأميركي والروسي، بعمليّات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النوويّة الاستراتيجيّة، وتنصّ على خفض الرؤوس النوويّة إلى 1550 رأسًا، خلال فترة 7 سنوات.