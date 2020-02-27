رئيس وزراء أستراليا: نتعامل مع فيروس كورونا كوباء عالمي

أكد رئيس الوزراء الاسترالي ​سكوت موريسون انه "نتعامل مع ​فيروس كورونا​ كوباء عالمي"، مشيرا إلى ان "خطر حدوث وباء عالمي بسبب كورونا كبير للغاية​​​​​​". وكانت سلطات ​استراليا​ أعلنت رفع درجة التحذير من السفر لكل من ​اليابان​ و​كوريا الجنوبية​ إلى المستوى الثاني وهو ما يعني أنه يجب على جميع المسافرين توخي الحذر بدرجة عالية، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في البلدين بشكل كبير على مدار الأيام الماضية.

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