ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بكوريا الجنوبية إلى 1500

أفادت فناة "العربية" بأن ​حالات​ الإصابة ب​فيروس كورونا​ ارتفعت في ​كوريا الجنوبية​ إلى 1500 حالة.

يذكر ان فيروس كورونا ظهر لأول مرة في 12 كانون أول 2019 بمدينة ووهان الصينية، إلا أن بكين كشفت عنه منتصف كانون الثاني الماضي، وقد عاد وانتشر في عدة بلدان منها إيران والكويت والبحري والعراق ولبنان وغيرها من الدول.

وفي كوريا الجنوبية، تعد كنيسة شينتشونغي التي تضم حوالي 210,000 عضو في جميع أنحاء البلاد، بؤرة لانتشار العدوى، حيث بلغ عدد المصابين المرتبطين بالكنيسة أكثر من نصف عدد حالات الإصابة المؤكدة بالبلاد.