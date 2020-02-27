اخبار العالم

أمريكا تحذر من السفر إلى هذه الدول بسبب كورونا

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تحذر من السفر إلى هذه الدول بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا تحذر من السفر إلى هذه الدول بسبب كورونا

الخميس 27 فبراير 2020

أمريكا تحذر من السفر إلى هذه الدول بسبب كورونا

الخليج 365

أصدرت الولايات المتحدة، مساء الأربعاء، تحذيرات من السفر إلى إيران وإيطاليا ومنغوليا، محذرة من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا أو عراقيل مرتبطة بجهود السيطرة على انتشار المرض.

 

Advertisements

ودعت وزارة الخارجية الأمريكيين إلى توخي الحذر الشديد عند السفر إلى إيطاليا، وقالت إن على الموجودين في إيران أيضا أن يكونوا حذرين. ويكافح البلدان تفشي فيروس كورونا.

 

وهناك تحذير أمريكي بالفعل يحث الأمريكيين على عدم السفر إلى إيران، وعزت البلاد ذلك لخطر تعرضهم للخطف أو الاعتقال.

 

وفي تحذيرها المتعلق بمنغوليا، دعت وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين على إعادة التفكير في الزيارة بسبب "قيود على السفر والنقل" مفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا في جارتها الصين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تحذر من السفر إلى هذه الدول بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا