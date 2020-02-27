كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سقوط 7 قتلى في إطلاق نار بالولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع إطلاق نار، الأربعاء، في إحدى شركات إنتاج "البيرة" في مدينة ميلواكي التابعة لولاية ويسكونسن، شمال وسط الولايات المتحدة الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وفقا لتقديرات أولية.

وكشفت وسائل إعلام محلية، أن منفذ الهجوم ضمن القتلى، بينما طالبت الشرطة المواطنين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالبقاء بعيدًا، موضحة أن الحادثة حرجة.

ولفتت إلى أن الواقعة حدثت في منطقة "ميلر فالي"، بالولاية، إلا أنها لم تكشف عن ملابسات الهجوم أو دوافعه.