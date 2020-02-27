ترمب: خطر تفشّي كورونا في الولايات المتّحدة "متدنّ جداً"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء أنّ خطر تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة "متدنّ جداً" بفضل الإجراءات التي اتّخذتها إدارته ولا سيّما القيود التي فرضتها على المسافرين الصينيين.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي خصّصه للحديث عن الفيروس الذي تفشّى في الصين ويواصل انتشاره في العالم إنّه "بفضل كل ما فعلناه فإنّ الخطر على الشعب الأميركي يبقى متدنياً جداً"، منتقداً خصومه الذين "استهزؤوا" في البداية بالقرارات التي اتّخذتها إدارته لمواجهة الفيروس.

وعيّن ترمب نائبه مايك بنس مسؤولاً عن ملف مكافحة فيروس كورونا المستجدّ.

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وخلال مؤتمر صحافي خصّصه للحديث عن الفيروس الذي تفشّى في الصين ويواصل انتشاره في العالم قال ترمب "أعلن الآن أنّني أعيّن نائب الرئيس مايك بنس مسؤولاً" عن ملف مكافحة الفيروس، مضيفاً أنّ بنس "سيعمل مع الاختصاصيين والأطباء وكل أفراد فريق العمل".

من جانبه، حذّر وزير الصحة الأميركي أليكس عازار الأربعاء من أنّه إذا كان خطر فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة هو تحت السيطرة حالياً فإنّ هذا الوضع قد لا يستمر على حاله طويلاً إذ قد "يتغيّر بسرعة" نحو الأسوأ.

وقال الوزير للصحافيين إنّ "مستوى الخطر يمكن أن يتغيّر بسرعة وبإمكاننا أن نتوقّع رؤية عدد أكبر من الإصابات في الولايات المتحدة".