مراكش..15 شهراً لشخص توبع بتهمة “العنف ضد الأصول” وحيازة سلاح!

قضت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء، بالسجن النافذ في حق شخص توبع بتهم “العنف ضد الأصول وحيازة السلاح واستعمال مواد مخدرة”.
وقررت غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف، بتخفيض العقوبة الحبسة في حق المتهم الى خمسة عشر شهراً من السجن النافذ، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
ووجهت النيابة العامة تهم، “العنف ضد الأصول وحيازة السلاح في ظروف من شأنها المس بالنظام العام وإهانة رجال القوة العمومية واستعمال مواد مخدرة”.
وكانت المحكمة الابتدائية، قد أدانت المتهم من أجل ما نسب إليه، وقضت ابتدائياً بحبسه بسنة ونصف من السجن النافذ، قبل تخفيض الحكم في المرحلة الإستئنافية الى 15 شهراً.
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