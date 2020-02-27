الضفة المحتلة: اعتقال الصحافي مجاهد بني مفلح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، الزميل الصحافي مجاهد بني مفلح، خلال توجهه من مدينة رام الله إلى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت مصادر صحافية نقلا عن شقيق مفلح قوله إن قوات الاحتلال احتجزت مجاهد في مركز شرطة مستوطنة "أريئيل" حيث خضع للتحقيق حول مزاعم بـ"التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما نقل موقع "أوترا فلسطين" حيث يعمل مفلح محررًا، عن شقيقه أسد أن الاعتقال تم أثناء توجهه مع زوجته وطفليه (جود ومحمد) من رام الله إلى بلدته بيتا.
وأوضح أن عملية الاعتقال تمت أثناء مرور مفلح وعائلته من حاجز زعترة جنوبي نابلس، حيث أجبره جنود الاحتلال على الترجل من السيارة واعتقلوه، بينما قامت العائلة باصطحاب الزوجة والطفلين إلى البلدة.
من جانبه، لفت "نادي الأسير" الفلسطيني إلى أنه يعمل على تكليف محامي لمتابعة قضية مفلح.
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