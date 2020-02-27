شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وصرّحت المسؤولة في المعهد النرويجي للصحة العامة لاين فولد للصحافيين بأن "الشخص ليس مريضا، إنه بصحة جيدة ولا تظهر عليه أي عوارض"، مضيفة "نستبعد أن يكون قد نقل العدوى لآخرين".
وأوضح المعهد أن الفحوص المخبرية الروتينية "جاءت إيجابية" وكشفت وجود آثار للفيروس المستجد.
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