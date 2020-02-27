شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تضع 83 شخصا تحت الملاحظة للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أضاف كومو في مؤتمر صحفي "هذا الوضع ليس وضعا يثير خوفا دون داع" مشيرا إلى أن نتائج الفحوص التي أُجريت على 27 شخصا بخصوص الفيروس جاءت سلبية.
وفي مؤتمر صحفي منفصل قال مسؤولون في مقاطعة ناساو، شرقي مدينة لونج أيلاند في نيويورك، إنه بينما يلاحظون 83 شخصا فإنه لا توجد حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في المقاطعة حتى الآن.
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