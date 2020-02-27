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نيويورك تضع 83 شخصا تحت الملاحظة للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا

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قال مسؤولو الصحة بمقاطعة ناساو في نيويورك اليوم الأربعاء إنهم يضعون 83 شخصا زاروا الصين، وربما خالطوا مرضى بفيروس كورونا المستجد، تحت الملاحظة لكن حاكم نيويورك أندرو كومو قال إن الولاية ليس بها حالات إصابة مؤكدة بالمرض.

أضاف كومو في مؤتمر صحفي "هذا الوضع ليس وضعا يثير خوفا دون داع" مشيرا إلى أن نتائج الفحوص التي أُجريت على 27 شخصا بخصوص الفيروس جاءت سلبية.

وفي مؤتمر صحفي منفصل قال مسؤولون في مقاطعة ناساو، شرقي مدينة لونج أيلاند في نيويورك، إنه بينما يلاحظون 83 شخصا فإنه لا توجد حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في المقاطعة حتى الآن.

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