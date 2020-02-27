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أمريكا تؤكد 59 إصابة بفيروس كورونا

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن هناك ست حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد لمواطنين أمريكيين جرى إجلاؤهم من السفينة السياحية دايموند برنسيس ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 59 أمريكيا.

وأوضحت المراكز أن بين المصابين 14 حالة داخل البلاد و45 لأشخاص بين من تم إجلاؤهم من السفينة السياحية، التي كانت خاضعة للحجر الصحي قبالة اليابان، ومدينة ووهان في الصين. ونبه مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء الأمريكيين إلى البدء في الاستعداد لانتشار فيروس كورونا بعد ظهور إصابات في عدد من البلدان الأخرى.

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