شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تؤكد 59 إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت المراكز أن بين المصابين 14 حالة داخل البلاد و45 لأشخاص بين من تم إجلاؤهم من السفينة السياحية، التي كانت خاضعة للحجر الصحي قبالة اليابان، ومدينة ووهان في الصين. ونبه مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء الأمريكيين إلى البدء في الاستعداد لانتشار فيروس كورونا بعد ظهور إصابات في عدد من البلدان الأخرى.
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