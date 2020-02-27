قدم الفريق الطبي الصيني العامل مع قوات "اليونيفيل" مساعدة طبية وأدوية مختلفة لمستوصف بلدة ابل السقي، وبدورها ثمنت ​البلدية​ هذه المبادرة السنوية بكتاب شكر من رئيس وأعضاء المجلس البلدي، بإسمهم وإسم أهالي البلدة لقائد وأفراد الفريق الطبي الصيني العامل مع قوات "اليونيفيل"، بالشكر الجزيل لتقديمهم هذه المساعدة الطبية القيمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفريق الطبي الصيني في اليونيفيل قدم مساعدة طبية لمستوصف ابل السقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.