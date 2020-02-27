الريس: ثمة رؤساء يضيق صدرهم بالوطن فيعودون إلى مساحتهم الضيقة

اشار مستشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​رامي الريس​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "ثمة رؤساء خرجوا من الواقع الضيق إلى مساحة الوطن، وثمة رؤساء يضيق صدرهم بالوطن فيعودون إلى مساحتهم الضيقة".

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