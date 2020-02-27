عقيص: أنصح دياب بالمزيد من العمل والانتاجية

رأى عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​، في حديث تلفزيوني، أن "الوقت ليس وقت تخاصم سياسي"، ناصحا رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ "بالمزيد من العمل والانتاجية في حال كان فعلا هناك من يعرقل عمل الحكومة". إضغط للمزيد

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