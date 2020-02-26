عالي الهمة ينقل رسالة ملكية إلى محمد بن سلمان

استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، مبلغا إياه رسالة شفوية من الملك محمد السادس.
وخلال هذا اللقاء، الذي حضره أيضا، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نقل مستشار الملك إلى ولي العهد “مشاعر المودة والأخوة الصادقة التي يكنها له جلالة الملك” حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، مضيفة أنه ” تم التباحث حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.
وحل وزير الخارجية ناصر بوريطة وفؤاد عالي الهمة مستشار الملك محمد السادس، مساء أمس بالرياض، في زيارة تدوم يومين، حاملين رسالة من الملك محمد السادس إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، حسب ما ذكر مصدر دبلوماسي مطلع لموقع “ايلاف” السعودي.
وبحسب الموقع السعودي، فإن الملك محمد السادس سيزور السعودية خلال الأسبوعين الأولين من شهر مارس.
وذكر المصدر ذاته، أن زيارة المستشار الملكي عالي الهمة، والوزير بوريطة للسعودية، ولقائهما ولي العهد السعودي، تأتي للترتيب والتحضير لزيارة الملك محمد السادس الى السعودية.
وتوقع المراقبون أن تكون المباحثات قد شملت القضايا التي تهم البلدين، بالاضافة الى قضية الصحراء على ضوء إرجاء القمة العربية- الافريقية، التي كانت مقررة يوم 16 مارس في السعودية، إلى وقت لاحق، جراء الخلاف حول مشاركة جبهة البوليساريو فيها.
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