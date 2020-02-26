رغم وصولة أكثر من 40 دولة.. الصحة العالمية تدعو لعدم الذُعر من تفشي "كورونا"

دعا مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج دعا إلى عدم الذعر من تفشي "كورونا"، رغم اتساع نطاق تفشي الفيروس والذي وبات منتشرا في أكثر من أربعين دولة حتى الآن، مع تخطي العدد الإجمالي للإصابات في الصين 78 ألفا.



ورغم دخول دول جديدة على قائمة تفشي الفيروس، فإن مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج حث خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الصحة الإيطالية في روما على عدم الذعر من تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن أكثر من 96% من الإصابات بالفيروس سُجلت في الصين، وداعيا إلى عمل دولي منسق لمواجهة تفشي الفيروس.



في الصين، التي نشأ فيها الفيروس، أعلنت السلطات اليوم الأربعاء ارتفاع مجموع الوفيات الناجمة عن كورونا إلى 2715 حالة، بعدما سجلت في الساعات الـ24 الماضية وفاة 52 شخصا، وهو أقل معدل يومي للوفيات تسجله البلاد خلال ثلاثة أسابيع.



وأعلنت السلطات في الكويت تسجيل 26 حالة، ووسعت إجراءاتها الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا مع ارتفاع عدد الإصابات بوتيرة متسارعة.



أما البحرين فأعلنت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 26. وسجلت عُمان إصابات جديدة، لترتفع الإصابات إلى أربع، وأوقفت عمليات الاستيراد والتصدير باستخدام سفن إيرانية في ميناء خصب.



وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تشخيص أربع حالات جديدة، بينما مدّدت السلطات حظر دخول المسافرين القادمين من الصين وإيران ودول أخرى. أما لبنان فقرر وقف الرحلات الدينية مع الدول التي تشهد تفشيا للفيروس.



وفي قطر، أعلنت الخطوط الجوية وقفَ الرِحلات مؤقتا من وإلى مشهد وشيراز وأصفهان في إيران. بدورها أعلنت الجزائر تسجيل أول إصابة، وهي لمواطن إيطالي.



في إيران، ارتفع عدد الوفيات إلى 19 والمصابين إلى 139، بينما أعلن الرئيس حسن روحاني أنه لم يتخذ لحد الآن أي قرار بشأن فرض الحجر الصحي على أي مدينة.



المصدر: الجزيرة