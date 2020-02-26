كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "كورونا".. الخارجية الإماراتية تحذر رعايها من السفر إلى هذه دول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت وزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، مواطنيها من السفر إلى 5 دول بسبب انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

ودعت سفارة الإمارات في كوريا الجنوبية وإيطاليا، المواطنين إلى تأجيل سفرهم لهاتين الدولتين، كإجراء احترازي بسبب فيروس "كورونا"، حسب ما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم".

وسبق أن أصدرت الخارجية الإماراتية دعوة مماثلة في وقت سابق بشأن السفر إلى الصين، وقررت الوزارة أخيرا منع المواطنين من السفر إلى إيران وتايلاند، وذلك بعد إصدارها تحذيرا من السفر إلى الصين.

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كما نصحت المواطنين المتواجدين في إيطاليا بتجنب الأماكن والأقاليم المصابة، وإتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإيطالية، والتواصل مع السفارة في حال ظهور أي طارئ.

وأهابت سفارة الإمارات في سيؤول بمواطني الدولة تأجيل سفرهم في الوقت الحالي إلى كوريا الجنوبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتنصح المواطنين المتواجدين فيها باتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الكورية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس "كورونا"، الذي ظهر في الصين وانتشر إلى بلدان عديدة (وباءً)، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 80980 إصابة بالفيروس في 33 دولة حول العالم، وأن المرض أصاب 13 دولة أوروبية، وأن 96,5% من الإصابات مسجلة في الصين.