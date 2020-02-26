استجابة لندائها من أكل مواجهة “كورونا”.. المغرب يعيد للصين الكمامات التي استوردها منها

بالتزامن مع الأزمة التي تعرفها الصين بسبب انتشار فيروس “كورونا”، بدأت المقاولات المغربية، تصدر للصين ما استوردته منها قبل أيام من كمامات قبل انتشار الفيروس، استجابا للنداء الذي أطلقته الصين.

وفي ذات السياق، كشفت صحيفة “ليكونوميست”، اليوم الأربعاء، أن المغرب يتوفر على وحدتين لتصنيع الكمامات الطبية، ووحدة ثالثة تابعة للدرك الملكي، وهي الوحدات التي تضمن ما بين 15 و 20 في المائة من مستلزمات السوق المحلية، فيما تستورد السوق المغربية ما تبقى من احتياجاتها حصريا من الصين.

وأوضح المصدر ذاته، أن توقف إنتاج الكمامات في الصين، رفع الطلب على الإنتاج المحلي، كما أن المغرب أعاد للصين ما استورده منها من كمامات.

وحسب الجمعية المغربية لمهنيي المعدات الطبية، فإن تصدير أعداد كبيرة من الكمامات للصين لن يؤثر على السوق الداخلية، مؤكدة على أن الوحدات المحلية يمكنها تلبية طلب المهنيين بالمغرب.

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يشار إلى أنه وإلى حدود اليوم، لم يسجل المغرب آي حالة إصابة بفيروس كورونا، واشتبه المغرب في 15 حالة أكدت التحاليل عدم حملها للفيروس.

ووصل كورونا إلى 30 دولة ومس أزيد من 80،000 شخص، غالبيتهم في الصين، فيما تجاوز عدد الوفيات 2600 حالة.