الحلبوسي: عقد جلسة الغد لا تعني الاتفاق على تمرير الحكومة

اعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، ان عقد جلسة البرلمان يوم غد الخميس لا تعني الاتفاق على تمرير الحكومة.
وقال الحلبوسي في حديث لبرنامج المناورة الذي تبثه السومرية، :"سأحضر واترأس جلسة البرلمان ليوم غد الخميس"، مشدداً أن "عقد الجلسة لا تعني الاتفاق على تمرير الحكومة".
وأكد أن "تحالف القوى الأمر متروك لهم في حال قرروا الدخول إلى الجلسة او مقاطعتها"، مبيناً أنه "لا وجود لاتفاق سني كردي بخصوص تشكيل الحكومة".
وأعرب الحلبوسي، عن "شكوكه باتفاق الكتل الشيعية على علاوي"، لافتاً إلى أن "البرنامج الحكومي لا يتحدث عن فترة سنة واحدة لحكومة علاوي".
وأكد أن "تحالف القوى الأمر متروك لهم في حال قرروا الدخول إلى الجلسة او مقاطعتها"، مبيناً أنه "لا وجود لاتفاق سني كردي بخصوص تشكيل الحكومة".
وأعرب الحلبوسي، عن "شكوكه باتفاق الكتل الشيعية على علاوي"، لافتاً إلى أن "البرنامج الحكومي لا يتحدث عن فترة سنة واحدة لحكومة علاوي".
وبيّن رئيس البرلمان، أن "هناك مؤشرات لتدخل رئيس الجمهورية باسماء الكابينة الوزارية".
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