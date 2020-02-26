"مستشفى فرحات" في كامد اللوز نفى وجود أي إصابة بـ"كورونا" لديها

أعلنت إدارة "​مستشفى فرحات​" في ​كامد اللوز​، أنّه "بعد أن سرت شائعات أثارت حالًا من الفزع في صفوف المواطنين في مناطق ​راشيا​ و​البقاع الغربي​، عن وجود إصابة بفيروس "كورونا" في مستشفى الدكتور حامد فرحات في كامد اللوز، تنفي إدارة المستشفى الخبر الكاذب والشائعات الّتي يتمّ تداولها على وسائل التواصل الإجتماعي عن وجود حالة "كورونا" في المستشفى، وتعمل على استقبال المرضى بشكل طبيعي على مدار الساعة في الطوارئ وكل الأقسام".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "المستشفى قد اتّخذ كباقي ​مستشفيات​ ​لبنان​، التدابير الوقائيّة اللّازمة لحماية المرضى والمواطنين، وأهابت بالأهالي عدم الإنجرار خلف الشائعات، والاتصال بالإدارة للاستفسار وعند الحاجة على الرقمين: 08660101/ 08663500".