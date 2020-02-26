اتحاد المستشفيات العربية منح ثلاث جوائز للبنانيين متميزين

منح اتحاد ​المستشفيات​ العربية، في ختام مؤتمره الذي عقد في ​القاهرة​، ضمن إطار فعاليات ​مجلس وزراء​ الصحة العرب، ثلاث شخصيات ​لبنان​ية ناشطة في المجالين الصحي والادارة جوائز القيادة والريادة للعام ٢٠٢٠، والذين حصلوا على جوائز الاتحاد من اللبنانيين، هم: وزير الصحة السابق ​جميل جبق​ اعترافاً لجهوده التي بذلها أثناء توليه منصبه الوزاري وتفاعله ​البناء​ مع ​الدول العربية​ من اجل وضع لبنان على الخارطة الصحية العربية.

والجائزة التي نالها جبق هي "جائزة القياديين الرواد" اما جائزة" ​المرأة العربية​ المتميزة بالقيادة والإدارة فقد ذهبت إلى مديرة عام ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ السيدة ​عليا عباس​ لجهودها البارزة في ميدان الإدارة وتفانيها في أداء عملها، ونالت السيدة أليس يمين بويز الجائزة الثالثة، وهي "وسام التميز للمرأة العربية الرائدة في ​القطاع الصحي​" نظراً للجهود التي تبذلها من خلال موقعها كمديرة تنفيذية في اتحاد المستشفيات العربية لرفع جودة الخدمات الصحية وتنمية الكوادر الصحية العربية، وذلك باعتراف الجامعة العربية ووزراء الصحة العرب والاتحاد.