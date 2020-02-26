اتحاد المستشفيات العربية منح ثلاث جوائز للبنانيين متميزين

منح اتحاد المستشفيات العربية، في ختام مؤتمره الذي عقد في القاهرة، ضمن إطار فعاليات مجلس وزراء الصحة العرب، ثلاث شخصيات لبنانية ناشطة في المجالين الصحي والادارة جوائز القيادة والريادة للعام ٢٠٢٠، والذين حصلوا على جوائز الاتحاد من اللبنانيين، هم: وزير الصحة السابق جميل جبق اعترافاً لجهوده التي بذلها أثناء توليه منصبه الوزاري وتفاعله البناء مع الدول العربية من اجل وضع لبنان على الخارطة الصحية العربية.
والجائزة التي نالها جبق هي "جائزة القياديين الرواد" اما جائزة" المرأة العربية المتميزة بالقيادة والإدارة فقد ذهبت إلى مديرة عام وزارة الاقتصاد والتجارة السيدة عليا عباس لجهودها البارزة في ميدان الإدارة وتفانيها في أداء عملها، ونالت السيدة أليس يمين بويز الجائزة الثالثة، وهي "وسام التميز للمرأة العربية الرائدة في القطاع الصحي" نظراً للجهود التي تبذلها من خلال موقعها كمديرة تنفيذية في اتحاد المستشفيات العربية لرفع جودة الخدمات الصحية وتنمية الكوادر الصحية العربية، وذلك باعتراف الجامعة العربية ووزراء الصحة العرب والاتحاد.
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