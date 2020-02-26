ديوان العثماني يوضح حقيقة وضع رئيس الحكومة لكمامة طبية أثناء لقاء السفير الصيني: كذب وافتراء

خرج مستشار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الأزبعاء، لتوضيح حقيقة حمل العثماني لكمامة طبية أثناء استقباله لسفير الصين في الرباط.

وقال نزار خيرون مستشار العثماني، إن البعض نشر على موقع الفيسبوك صورة لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وهو يحمل “كمامة طبية” خلال استقباله السفير الصيني، وهو محض افتراء وعدم مسؤولية.

وكان رئيس الحكومة سعدالدين العثماني قد استقبل الخميس الماضي السفير الصيني لدى المغرب، الذي سلمه رسالة موجهة إليه من الوزير الأول الصيني.

وقدهم السفير لمحة عن مواجهة بلده لوباء كورونا، وقال إنها بذلت مجهودا كبيرا، وأنها شهدت في الأيام الأخيرة تطورا إيجابيا في مؤشرات انتشار العدوى وتناقصا في عدد المصابين الجدد وعدد الوفيات، وتوجه بالشكر للملك وللمغرب على المساندة والدعم.