الملك يعزي السيسي في وفاة مبارك: كان يتحلى بغيرة صادقة على مصالح بلده العليا

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إثر وفاة رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسني مبارك.

وقال الملك في هذه البرقية ”تلقيت ببالغ التأثر نعي رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، المرحوم محمد حسني مبارك، تغمده الله بواسع رحمته وأسدل عليه أردية غفرانه”.

وأعرب الملك للرئيس المصري ومن خلاله لسائر أفراد عائلة الفقيد، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الأليم، مستحضرا “ما كان يتحلى به الراحل من غيرة صادقة على مصالح بلده العليا، وما كان يربطه بالمملكة المغربية من وشائج الأخوة المتينة والتقدير الكبير، فضلا عما كان مشهودا له به من التزام وحرص على الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية”.

وأضاف الملك ”وإذ أضرع إلى العلي القدير أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظكم من كل مكروه ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر، أرجو أن تتفضلوا، فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أصدق مشاعر تعاطفي، مشفوعة بأسمى عبارات مودتي وتقديري”.

وكانت مصر، قد أعلنت أمس الثلاثاء عن وفاة الرئيس السابق حسني مبارك، بعد تسع سنوات من تنحيه عن الحكم، وأقيمت له اليوم الأربعاء جنازة عسكرية.