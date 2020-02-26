شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يشنّ هجوما على مواقع ميليشيا الحوثي في الجوف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
شنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، هجومًا على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية جنوب غرب محافظة الجوف اليمنية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصادر عسكرية، قولها إن الهجوم استهدف مواقع الميليشيا الحوثية، في جبهة المحزمات وقويحش والمقاطع جنوب غرب الجوف، مشيرة إلى أن الهجوم أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وأسر آخرين وتدمير آليات تابعة لها.
في سياق متصل شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات استهدفت آليات عسكرية وتعزيزات، وتمكنت من تدميرها.
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