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20 قتيلا ضحايا العنف في الهند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - نيودلهي

ارتفع عدد ضحايا أعمال العنف التي اندلعت في مدينة دلهي الهندية إلى 20 قتيلا، حسبما ذكرته شبكة إن دي تي في.

واندلعت الاشتباكات منذ الأحد الماضي بسبب قانون الجنسية الجديد، وشهدت إضرام النيران في السيارات والمحال وتدمير الممتلكات، وأسفرت عن إصابة أكثر من 150 شخصا. ومن المقرر أن تنعقد اللجنة الأمنية الوزارية المسؤولة عن اتخاذ القرارات في المسائل المتعلقة بأمن البلاد اليوم لمناقشة أعمال العنف.

وجاءت الاشتباكات في الوقت الذي كان يزور فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العاصمة الهندية لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.