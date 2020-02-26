شكرا لقرائتكم خبر

اليمن تطالب بمعاقبة الحوثيين على خطف الأطفال وتعذيب النساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث «أن الاجتماع الذي يستمر يومين بالعاصمة الأردنية عمان سيناقش استئناف عملية السلام، رحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن الدولي 2511، الذي جدد تأكيده على التزامه القوي بالوحدة اليمنية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»: «نرحب بالقرار الذي أكد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وقلقه من التحديات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة من ايران».

وأضاف: «القرار الذي تم التصويت عليه بالإجماع أدان بأشد العبارات انتهاكات القانون الإنساني الدولي بما فيها الانتهاكات التي تنطوي على أعمال العنف الجنسي في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، والقيود المفروضة على إيصال السلع إلى المدنيين».

وطالب الإرياني بتصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية وتجميد أصولها وأرصدتها ومنع سفر قياداتها، وشدد على أهمية الإشارة بوضوح للدور الإيراني في دعم وتمويل وتسليح الميليشيات، ومساعيها في تحويل اليمن إلى ساحة لتصفية حساباتها ومنصة لاستهداف دول الجوار وتهديد الملاحة وإقلاق الأمن والسلم الدوليين.

Advertisements

وكان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي جدد إدانة بلاده لكافة الانتهاكات والممارسات الحوثية التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ومنها ما تتعرض له النساء اليمنيات من الاعتقال والاحتجاز التعسفي والنهب والاعتداء الجنسي والضرب والتعذيب وتيسير الاغتصاب في مراكز الاعتقال السرية في مناطق سيطرة الميليشيات، داعيا إلى محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات وإخضاعهم للمساءلة القانونية، كما دعا إلى محاسبة الميليشيات الحوثية عن اختطافها للأطفال من مدارسهم والزج بهم في الصفوف الأولية لجبهات القتال.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبد العزيز جباري «أن إيران تستخدم ميليشيات الحوثي الانقلابية، لتهديد أمن واستقرار المنطقة وممرات الملاحة في مضيق باب المندب»، واستعرض جباري خلال لقائه مع مدير شؤون الجزيرة العربية في مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للرئيس الأمريكي في مقر البيت الأبيض أليسون مينور جرائم ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

إلى ذلك دمرت مدفعية الجيش الوطني 3 أطقم تابعة للميليشيات الانقلابية في جبل صلب شرق العاصمة صنعاء، وأظهر إعلام المنطقة العسكرية السابعة مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف مدفعية الجيش لأطقم حوثية شرق جبل صلب بجبهة نهم، فيما تستمر المعارك في عدد من مواقع جبهة نهم وسط خسائر كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي.

مشاهدات يمنية