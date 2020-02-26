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الأردن: بناء 3500 وحدة إسرائيلية خرق فاضح للقانون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - عمان

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أمس إعلان إسرائيل بناء 3500 وحدة سكنية جديدة في منطقة إي 1، الواقعة شرقي القدس «المحتلة».

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ورفض وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الإعلان باعتباره خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن وخطوة أحادية شديدة الخطورة تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، والذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وحذر الصفدي، في بيان من تبعات هذه الخطوة، وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل للحيلولة دون تنفيذها، وطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف بناء المستوطنات وتوسعتها وفقا لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أنه قد اتخذ خطوات لبناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.