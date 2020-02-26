مواقف طريفة.. مبابي يكشف ذكرياته مع زيدان والريال وتشيلسي قبل النجومية

فتح النجم الفرنسي كيليان مبابي قلبه للحديث عن أولى بداياته في عالم الكرة، من خلال رسالة موجهة إلى متابعيه، وفق ما نشرته صحيفة “دي بلاير”.

وقال مبابي، نقلا عن المصدر ذاته، “حينما كنت في الـ14 من عمري تلقى والدي مكالمة هاتفية من إداري بالريال يدعوني فيها إلى مدريد للمشاركة في التداريب خلال العطلة الصيفية”.

وتابع “كانت مفاجأة بالنسبة لي، خصوصا عندما أخبروا والدي أن زيدان يرغب في رؤيتي، الأمر كان أشبه وقتها بتواجدي فوق سطح القمر، كانت تتملكني رغبة كبيرة في الرحلة”.

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واستطرد قائلا “في سن الـ 13 كنت محط اهتمام العديد من المنقبين ولم أكن أعرف كيفية التعامل مع الوضعية، عائلتي حرصت على حمايتي حتى لا أفقد التركيز وأنشغل بأمور أكبر مني”.

وعن لقائه الأول بزيدان، قال “إنها لحظة ستظل راسخة في ذهني، وصلنا إلى مطار مدريد وكان زيدان في انتظارنا في موقف السيارات، صافحني واقترح علي مرافقته للملعب من أجل المشاركة في التداريب، طلب مني الصعود إلى السيارة، غير أنني سألته حول ما إذا يتوجب علي خلع الحذاء، لم أعرف سبب هذا التساؤل، كنت أعتقد أنني في حلم”.

وبخصوص تجربته مع فريق تشيسلي، قال”في سن الـ 11 سافرت إلى لندن للتدرب مع تشيلسي، أصدقائي لم يصدقوا الأمر خصوصا أنني أخبرتهم عن تعرفي على دروغبا، ولما استشهدت بالصور أدركوا وقتها أنني صادقا”.