شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الصحة الإيراني يتقدم باستقالته بعد وفاة ٤٦٨ إيراني بعد انتشار فيروس كرونا في البلاد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:44 مساءً, 26 فبراير 2020 م تقدم وزير الصحة الايراني سعيد نمكي باستقالته للرئيس حسن روحاني موضحا فيها عجز وزارته التام عن مواجهة فيروس كرونا.

وكتب الوزير في استقالته المؤرخة بتاريخ ٢٦ جمادى الاخره وفاة ٤٦٨ مواطن ايراني واصابة ٩٧٦١ مواطن نتيجة انتشار الفيروس في البلاد وعجز وزارته عن مواجهته.

وذكر الوزير نمكي في خطابه ان الفيروس منتشر في إيران منذ ٤٠ يوم تقريبا.

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