مدير صحة نينوى يعلن حجر 10 أشخاص بينهما أثنان قدما من إيران

وقال الطائي في حديث لـ الخليج 365، إن "عدد الأشخاص الذين تم حجرهم داخل مستشفى السلام التعليمي بلغ 10 أشخاص، ثمانية منهم منتسبين و2 منهم مدنيين كانوا قادمين من إيران".

ووجه الطائي "رسالة اطمئنان لاهالي محافظة نينوى بان المحافظة خالية من وباء فايروس كورونا"، مبيناً ان "دائرة صحة نينوى قامت بتشكيل سبع فرق صحية تم توزيعها على المنافذ والطرق المؤدية للمحافظة لفحص الوافدين إلى المحافظة من المحافظات الأخرى".