لجنة دراسة المنهاج الحكومي تنتهي من توصياتها النهائية

انهت لجنة دراسة المنهاج الحكومي، الاربعاء، التوصيات النهائية لدراسة المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، والتي تضمنت دعم ورعاية مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، وتضمين المنهاج ايضا اعداد مشروع صندوق دعم المناطق الفقيرة.
وتابع، أنه "جرى خلال الاجتماع تضمين ملاحظات اعضاء اللجنة من النواب والمستشارين وبعض اللجان النيابية والنواب، حيث انهت اللجنة توصياتها النهائية التي اكدت على ضرورة تضمينها في التقرير المرسل من علاوي، بعد التصويت على حكومته في جلسة يوم غد الخميس".
وأضاف، أن "اللجنة اوصت بتضمين جملة من القضايا الجوهرية والمهمة منها الاسراع في ارسال قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ واستكمال تسليح الجيش وبناء قدرات القوات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة، اضافة الى اعطاء الاولوية خلال الظرف الراهن لمواجهة فايروس "كورونا" للحيلولة دون انتشاره، و اعادة الهيبة لمؤسسات الدولة واجهزتها المختلفة، و دعم ورعاية مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين بما يضمن كافة حقوق ذوي الشهداء والسجناء وضحايا الارهاب ويوازي تضحياتهم".
وأوضح، "كما اوصت اللجنة ان يكون ضمن اولويات المنهاج الوزاري اعداد مشروع صندوق دعم المناطق الفقيرة، واستكمال البنى التحتية للبلد، اضافة الى تمكين وتنمية قطاع الشباب والرياضة واكمال مشروع المجلس الوطني الاعلى للمرأة ودعم القطاع الزراعي والاتصالات، فضلا عن عدد من الملاحظات والرؤى التي جرى تضمينها في المنهاج الحكومي الذي سيقرأ على مجلس النواب يوم غد".
يشار الى ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجه بتشكيل لجنة برلمانية برئاسة نائبه الاولحسن الكعبي وعضوية كل من النواب محمد السوداني والنائبة فيان صبري، والمستشارين في مجلس النواب، لدراسة المنهاج الحكومي قبل عرضه للتصويت خلال جلسة منح الثقة يوم غد الخميس.
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