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قال عمرو عبد الله رئيس قسم التصوير بوكالة رويترز وصاحب أشهر صورة من جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك اليوم في تصريحات صحفية بشان الصورة التي التقطها وحققت اشادة كبيرة من كل من شاهدها : أن الشمس فوق رؤوسنا شديدة، نسير على الأقدام في المساحات الشاسعة بين الأبواب المؤدية لداخل المسجد، الصدفة وحدها وتوفيق الله وجدت نفسي داخل المسجد، بدأ الأصدقاء في وضع آلات التصوير والاستعداد لالتقاط الصور، وأنا فضلت أن اهدأ قليلا وأن أركز على أن أخذ كادرا مختلفا عن الجميع».
وأضافق عمرو عبد الله : «وضعت نفسي في موقع الجمهور، أردت أن التقط صورة تخلد تلك المرحلة، وجود أبناء مبارك والرئيس االحالي في صورة واحدة أمرا جلل ولم يحدث أن التقيا قبل ذلك».
وتابع عمرو : «عرفت أنني قمت بتصوير اللقطة التي جئت من أجلها، أرسلتها سريعا إلى الموقع الذي أعمل به ، واستمررت في العمل كأن شيئا لم يحدث».
تمنى عمرو أن يلتقط صورة تجمع مبارك في نعشه ومن خلفه رجال حكمه (فتحي سرور، وزكريا عزمي، وصفوت الشريف) إلا أنه لم يحظ باللحظة المناسبة.
لم يتوقع رئيس قسم التصوير بوكالة رويترز أن تلقى صورته هذا الاهتمام، وأن توصف بالصورة الأشهر في جنازة الرئيس الأسبق: «لم أكن أتوقع هذا الكم من الإشادة، فجأة وجدت هاتفي ينفجر من الرسائل، التهاني لالتقاطي الصورة التي في دقائق تحولت لأيقونة خاصة بجنازة الرئيس الأسبق».
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو عبدالله «صاحب أشهر صورة» في جنازة مبارك: أردت توثيق اللحظة وفوجئت بردود الفعل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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