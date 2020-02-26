وزيرا الصحة والصناعة عرضا لتفعيل التعاون بمجالي صناعة الدواء وسلامة الغذاء

عقد وزير الصحة العامة ​حمد حسن​ اجتماع عمل في مكتبه في ​وزارة الصحة العامة​، مع وزير الصناعة ​عماد حب الله​، تناول تفعيل التعاون بين الوزارتين في مجالَي صناعة ​الدواء​ و​سلامة الغذاء​. وتمّ الإتفاق على عقد اجتماعات دوريّة لاحقة لتحديد التفاصيل المتعلّقة بآليّة هذا التعاون. إضغط للمزيد

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