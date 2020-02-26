شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدفاع البريطاني يعلن عن برنامج يديل للرادع النووي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:10 مساءً, 26 فبراير 2020 م المناطق - الرياض أعلن وزير الدفاع البريطاني بين والاس عن برنامج بديل للرادع النووي في البلاد.

وجاء في بيان للمسؤول البريطاني أنه ضمانًا لاحتفاظ الحكومة البريطانية برادع فعّال من خلال عمل الغواصة “دريدنوت كلاس” المزودة بصواريخ باليستية، ستحل الحكومة البريطانية محل رأسها النووي الحالي برنامجًا بديلًا كفيلًا بالتعامل مع التهديدات المستقبلية والبيئة الأمنية.

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