بالفيديو..كورونا يصل العراق قادما من ايران

2020-02-26 | 11:28 111 مشاهدة الاسم: سهيل الاميري، المهنة: طالب علوم دينية، المكان: عاصمة العراق الدينية النجف الاشرف، الحالة: مصاب بفيروس كورونا كشفت دائرة الصحة في محافظة النجف الاشرف عن اول اصابة في العراق. نتائج الفحوص المختبرية اظهرت إصابة سهيل الأميري أحد طلبة العلوم الدينية الذي يحمل الجنسية الايرانية‎ الطالب الإيراني دخل العراق قبل أن تحذر خلية الازمة الوزارية من دخول المواطنين الإيرانيين إلى العراق. أميري وجه رسالة إلى الشعب العراقي داعياً له بالسلامة من كل مكروه. رداً على رسالته تصدر هاشتاج #الشفاء_العاجل #لسهيل الترند في العراق #فيديوغراف #السومرية #كورونا

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