خارجية روسيا: موسكو تلاحظ نقل المسلحين الأجانب إلى ليبيا بإسهام تركي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن روسيا تؤكد تقارير فريق خبراء مجلس الأمن بشأن نقل المسلحين إلى ​ليبيا​ بمساعدة من تركيا. وقال بوغدانوف خلال كلمته في الغرفة الاجتماعية الروسية: "يقوم فريق خبراء لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإبلاغ بانتظام عن نقلهم (للمقاتلين الأجانب) إلى ليبيا، وهو ما نؤكد حدوثه، بمساعدة تركيا، بالطبع"​​​.

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