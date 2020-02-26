قطار بحث والسفير الفرنسي في تحديات المرحلة المقبلة

التقى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور دميانوس قطار في مكتبه في الوزارة، السفير الفرنسي في لبنان برنار فوشيه مع وفد، ضم مدير الدائرة الإقتصادية الإقليمية فرنسوا دو ريكولفي ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية للبنان وسوريا أوليفيه راي، حيث تم عرض للأوضاع العامة والتطورات الراهنة في لبنان.
وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ووزارة البيئة مع الحكومة الفرنسية، جال الطرفان على أبرز البرامج والمشاريع المشتركة، كما جرى عرض لأبرز تحديات المرحلة المقبلة.
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