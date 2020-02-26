قطار بحث والسفير الفرنسي في تحديات المرحلة المقبلة

التقى وزير ​الدولة​ لشؤون التنمية الإدارية الدكتور ​دميانوس قطار​ في مكتبه في الوزارة، السفير الفرنسي في ​لبنان​ برنار فوشيه مع وفد، ضم مدير الدائرة الإقتصادية الإقليمية فرنسوا دو ريكولفي ومدير ​الوكالة الفرنسية للتنمية​ ل​لبنان وسوريا​ أوليفيه راي، حيث تم عرض للأوضاع العامة والتطورات الراهنة في لبنان.

وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية و​وزارة البيئة​ مع ​الحكومة الفرنسية​، جال الطرفان على أبرز البرامج والمشاريع المشتركة، كما جرى عرض لأبرز تحديات المرحلة المقبلة.